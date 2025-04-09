Sakarya Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcuları, TBMM 23 Nisan Spor Kupası’nda yapılan Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında çeşitli aldıkları şampiyonluklarla zirveye yürüdü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcuları, TBMM 23 Nisan Spor Kupası kapsamında gerçekleştirilen Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında ter döktü.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR’DEN 3 BİRİNCİ

5 Nisan tarihinde Lütfü Yaman Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalardaEsila Su YalçınYıldız Kızlar kategorisinde, Elif İkraKeyfliKüçük Kızlar kategorisinde,Hasan İbrahim SözerMinik Erkekler kategorisinde birinciliğini ilan etti.

Sporcumuz Ali Taha YenihayatMinik Erkekler kategorisinde ikinci oldu. Aldıkları bu derecelerle zirveye yürüyen takım, Büyükşehir Belediyesi’ne masa tenisi alanında önemli bir başarı kazandırdı.

BÜYÜKŞEHİR SPORCULARINI KUTLADI

Dereceye giren sporcuları için bir kutlama mesajı yayınlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, “TBMM 23 Nisan Spor Kupasıkapsamında gerçekleştirilen Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında gösterdikleri üstün performansla dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.