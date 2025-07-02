Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar öncülüğünde, Türkiye’ye örnek bir projeyle Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin çatısında devreye alınan Güneş Enerji Santrali’nin (GES) 20 günlük raporu yayınlandı. Bin 428 panel ile 20 günde 85 MWh elektrik üreterek 40 tonluk karbondioksit emisyonunu önledi, 34 tona tekabül eden kömür tasarrufu sağladı ve 56 ağaçtan elde edilen oksijeni doğaya kazandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İlkim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenebilir enerji alanında hayata geçirilen Büyükşehir Terminali GES (Güneş Enerji Santrali) Projesi, 11 Haziran itibariyle tam kapasiteyle elektrik üretimine başladı. Büyükşehir’in kendi öz kaynaklarıyla faaliyete geçirdiği projede, günlük olarak 4,5 MWh (megavat) elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında faaliyete geçen santralin 20 günlük verileri ise yayınlandı. Proje terminal çatısına kurulan toplamda bin 428 panel ile 20 günde toplamda 85 MWh elektrik üretti. Bu üretimle birlikte şehirde 40 tonluk karbondioksit emisyonunun önüne geçildi. Ayrıca üretilen enerjinin 34 tonluk kömürün tasarrufuna ve 56 ağacın vereceği oksijene denk olduğu ifade edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın öncülüğünde kamuoyuna tanıtılan projede, yıllık 4 milyon 500 bin TL gibi bir elektrik tasarrufu sağlanması ve 365 günde yaklaşık 983 bin kWh (kilovat) elektrik üretimi hedefleniyor. Otobüs terminalinin yıllık elektrik üretimini sağlayacak ve daha fazlasını üretecek bir kapasitede kurulan sistem, Türkiye’ye örnek bir projeyle tasarlanarak hayata geçirildi.

Konuya ilişkin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda öz kaynaklarımızla hayata geçirilen Terminal Çatı GES Projesi, Sakarya’nın yenilenebilir enerji vizyonunun somut bir göstergesidir. Terminal binasının elektrik ihtiyacının tamamı artık güneşten karşılanmakta, böylece yılda 473,54 ton COe (karbondioksit) emisyonunun önüne geçilmesi hedeflenmektedir. GES projesi sadece enerji üretmekle kalmayıp, temiz ve dirençli şehirler hedefimize de güç katmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir geleceğe uzanan her projeyi kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.