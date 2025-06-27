Sakarya’da polis ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekleri ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan iki ayrı operasyonda 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların Akyazı ve Arifiye ilçelerinde bulunan ikametleri ile 1 araç içerisinde yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 142 adet tabanca fişeği ile 20 adette tabanca tamiri yapımında kullanılan araç-gereç ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.