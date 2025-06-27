Germencik Kaymakamı Sultan Doğru inşaatı devam eden Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Germencik’te tarımsal hizmetlerin daha modern ve verimli bir ortamda yürütülmesinin amaçlandığı yeni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının inşaat çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Kaymakam Sultan Doğru devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, İlçe Tarım Müdürü İlknur Kavas’tan bilgi aldı. Yeni binanın modern altyapısıyla üreticilere daha iyi hizmet sunmayı hedeflediği belirtilirken Kaymakam Doğru, bina tamamlandığında hem personelin çalışma şartlarının iyileşeceği hem de vatandaşlara yönelik işlemlerin daha hızlı gerçekleştirileceği ifade etti.