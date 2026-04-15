Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikent hattında hayata geçirilen metrobüs projesinde test süreci tamamlandı. 8 aydır ücretsiz olarak hizmet veren metrobüsler, yarın itibariyle ücretli tarifeye geçiş yapacak. Yeni dönemle birlikte duraklardaki turnike sistemleri aktif edilirken, günlük sefer sayıları da artırıldı.

Adapazarı şehir merkezi ile Korucuk arasındaki 16,5 kilometrelik hatta hizmet veren metrobüs sistemi, Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla tamamlanarak işletmeye alınmıştı. Günlük ortalama 12 bin yolcu kapasitesine ulaşan hat üzerinde bulunan 13 istasyonda sinyalizasyon ve turnike montaj çalışmaları bitirilerek sistem devreye alındı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 16 Nisan'dan itibaren uygulanacak ücret tarifesi öğrenci kartları için 5 TL, sivil kartlar için ise 10 TL olarak belirlendi. Vatandaşların durak girişlerindeki turnikelerden geçiş yaparak araçlara biniş sağlayacağı bildirildi.