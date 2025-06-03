Sakarya’da Kurban Bayramı’nın huzur ve güven ortamında geçirilmesi amacıyla, bayram tatili süresince il genelinde 3 bin 570 polis ve jandarma personeli görev yapacak.

Sakarya Valiliği koordinesinde alınan tedbirler çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler şehir genelinde denetimlerini artıracak. Ekipler, trafik güvenliği başta olmak üzere diğer birçok noktada da yoğun önlemler alacak. Kurban Bayramı süresince şehirde emniyet ve jandarma olarak 649 ekip, 3 bin 570 personel görevlendirildi.