Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen 5. Ulusal Sait Faik Hikâye Yarışması için başvurular sona erdi.Toplamda 501 başvurunun yapıldığı yarışmanın kazananları ise 5 Mayıs’ta açıklanacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün ortaklığında düzenlenen 5. Ulusal Sait Faik Hikâye Yarışması’nda başvurular sona erdi.

Kazananlar 5 Mayıs’ta belli olacak

Toplamda 501 başvurunungerçekleştiği yarışmada,16 Şubat-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında seçici kurul değerlendirmelerini yapacak. Sonuçlar 5 Mayıs’ta açıklanacak ve ödül töreni ise 9 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Yarışma sonuçları aynı zamanda www.sakarya.bel.tr adresinden de duyurulacak. Yarışmaya katılan eserler Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, Dr. Serhat Demirel, Yazar Oğuz Şenses, Yazar A. Ali Ural ve Şair Ercan Yılmaz’dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.