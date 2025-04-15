SASKİ,yaz aylarında yaşanan su sorunlarına çözüm olmak ve mevcut kaynakların üzerindeki su stresini azaltmak için şehrin muhtelif noktalarına sondaj yöntemi ile 50 adet yeni içme su kaynağı kazandırıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yer altı kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak Sakarya’nın su ihtiyacı olan noktalara 50 yeni kaynak kazandırıyor. Sondaj yöntemi ile açılacak su kuyuları için 40 milyon liralık ihale tamamlandı.

Toplam derinliği 5 bin metre olacak proje sayesinde özellikle yaz aylarında artan tüketim sebebiyle zaman zaman su seviyesinde ciddi düşüşlerin yaşandığı Sapanca Gölü’nün yükü hafifleyecek.

Geçtiğimiz 2024 yılı içerisinde toplam derinliği 3 bin metre olan 32 yeni kaynak Sakarya’ya kazandırılırken bu yıl hedeflenen rakam yüzde 60 oranında artırıldı. Şehrin su ihtiyacına göre belirlenen proje ile yer altından elde edilen sular son teknolojiye sahip laboratuvarda gerekli parametre kontrolleri yapıldıktan sonra abonelerin musluklarına sağlıklı şekilde ulaşacak.

SASKİ'den yapılan açıklamada, “Şehrimizin içme suyu geleceğini garanti altına almak ve Sapanca Gölü üzerindeki baskıyı azaltmak adına 50 yeni sondaj kuyusu açıyoruz. 40 milyon liralık projenin ihalesini tamamladık. Yer tesliminin ardından çalışmalarımıza ivedilikle başlayacağız” denildi.