Sakarya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Sakarya ve İstanbul’da yürütülen eş zamanlı operasyonda, otomotiv şirketleri üzerinden örgütlü nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne ağır darbe indirildi. 150 milyon TL’lik dolandırıcılık gerçekleştirdiği tespit edilen örgüte yönelik 17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Soruşturma çerçevesinde örgüt üyelerinin piyasa değeri 1,2 milyar TL’yi aşan taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile 3 milyar TL’lik banka hesaplarına el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaali ilçesi merkezli yürütülen dev bir dolandırıcılık operasyonunda, otomotiv şirketleri aracılığıyla onlarca vatandaşı mağdur eden örgüt çökertildi. Kurmuş oldukları otomotiv şirketleri aracılığıyla şirket bahçesinde sergiledikleri ve üzerlerinde ihtiyati haciz bulunan çoğunluğu servis araçlarından oluşan ticari araçları, piyasa fiyatının altında satış ilanları vererek bu araçlar üzerinden kapora almak veya proforma fatura düzenleyerek noter satışı yapmadan araç bedelinin tamamını almak suretiyle vatandaşları mağdur eden toplam 14 şüpheliye yönelik Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Kurulan otomotiv şirketleri üzerinden faaliyet gösteren örgüt üyeleri, profesyonel planlarla müşteri güveni kazandı. Servis araçları, Kocaali ilçesindeki plaza önüne dizilerek gerçekmiş gibi sergilendi. Müşterilere, noter devri yapılmadan yalnızca proforma fatura ve satış sözleşmesiyle işlem yapıldı. Dolandırıcılığın deşifre olmasının ardından, aynı aileden başka bireyler üzerine yeni şirketler kurularak faaliyetlerin sürdürüldüğü ortaya çıktı.

3 milyar TL’yi aşan olağandışı para hareketliliği tespit edildi

Yapılan araştırmalar neticesinde meydana gelen olayın suç örgütü faaliyeti içerisinde gerçekleştirildiği değerlendirilerek Kocaali Cumhuriyet Savcısının talimatı ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dosya şüphelilerine yönelik MASAK kayıtları talep edilerek incelendi. Şüphelilerin finansal verileri analiz edilerek rapor tanzim edilerek, şüphelilerin haksız yolla elde ettikleri taşınır/taşınmaz mal varlıkları, banka hesap hareketleri ve üzerlerine kayıtlı otomotiv şirketlerine ilişkin kayıtlar ilgili kurumlardan talep edilerek incelemeye alındı. Şüphelilerin mali kayıtlarının incelenmesi neticesinde; 2021-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar TL’nin üzerinde olağan dışı bir hareketliliğinin olduğu tespit edildi. Şüphelilerin genellikle aile üyeleri üzerine Sakarya ve İstanbul illerinde kurmuş oldukları otomotiv şirketleri üzerinden bu dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri, şirketlerin eylemler neticesinde deşifre olmasının ardından başka aile üyeleri üzerine yeni şirketler kurarak eylemlerine bu şirketler üzerinden devam ettikleri belirlendi.

115 kişiyi 150 milyon TL’nin üzerinde dolandılar

Operasyon çerçevesinde; kurdukları şirketlerde müşteri temsilcisi gibi çalışan örgüt üyelerinin müşteri temsilcisi gibi davranarak araç satış sitelerine, ya gerçekte var olmayan ya da üzerindeki haciz ilk etapta fark edilemeyecek ticari araç ilanları verdikleri; arayan müşterileri Kocaali’deki plaza ofisine yönlendirerek burada güvenilir firma izlenimi oluşturdukları, plaza önünde sergilenen hacizli 0 km araçlarla güven kazandıkları; noter onayı olmadan proforma fatura ve satış sözleşmeleriyle hayali satışlar yaptıkları, bu satışlar karşılığında kişi başı 2.000-3.000 TL komisyon aldıkları ve bu yöntemle toplam 115 kişinin 150 milyon TL’den fazla dolandırıldığı belirlendi. Şüpheliler hakkında yapılan 1 aylık kapsamlı saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından yakalanmaları maksadıyla; Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sakarya ve İstanbul illerinde toplam 14 şüpheliye yönelik 17 toplam 150 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda; 21 adet ticari araç, 13 adet çekme karavan, 27 adet cep telefonu, 18 adet bilgisayar ile vergi müfettişlerinin kontrolünde çok sayıda mali değeri olan evrak (araç satış sözleşmeleri, proforma faturalar, çek, senet vb.) ele geçirildi. Kocaali ilçesinde bulunan araç giydirme, servis aracına veya karavana dönüştürme alanında faaliyet gösteren içerisinde 2 otomotiv şirketinin bulunduğu plaza da mühürlenerek faaliyetten men edildi.

1.2 milyar TL’lik mal varlığı ile banka hesaplarına el konuldu

Operasyon çerçevesinde şüpheliler ile diğer aile bireyleri üzerine kayıtlı olan Kocaali ilçesindeki 2 otomotiv şirketi, 1 fason açılan gıda şirketi ve İstanbul’da bulunan 1 otomotiv şirketi olmak üzere toplam 4 şirket üzerine kayıtlı; 101 adet araç, 13 adet çekme karavan, 2 adet plaza, 4 villa, 16 daire, 2 dükkan ve 9 arsa olmak üzere 31 adet gayrimenkul olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 1.2 milyar TL olan taşınır/taşınmaz mal varlıkları ile 3 milyar TL’nin üzerinde hesap hareketliliği bulunan banka hesaplarına da el konuldu.

Firari örgüt yöneticisinin yakalanması için çalışma sürüyor

Operasyonda gözaltına alınan ve dün Kocaali Adliyesi’ne sevk edilen M.Y., R.Y., Y.D., N.Y. M.K. ve Ş.D. isimli 6 şahıs tutuklandı. S.D., B.Ü., B.G., N.B., M.D., Ö.Y. ve M.D. isimli 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari örgüt yöneticisi Y.T. isimli şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan liderliğini M.Y.’nin yaptığı suç örgütüne yönelik suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin tespit edilip el konulması maksadıyla ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama Suçu’ çerçevesinde ayrıca soruşturma başlatıldı.