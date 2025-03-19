Adana’nın Saimbeyli ilçesinde belediye ekipleri tarafından kırsal mahallelerde dahil olmak üzere yol bakım,genişletme ve onarım çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal’ın talimatıyla Obruk Mesire Alanı ve Çatak Mahallesinde yol iyileştirme çalışmalarına başlandı. Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için ekiplerin çalıştığı belirtildi. Obruk Mesire Alanında ise araç geçişini zorlaştıran yollar düzeltilerek geniş bir yol iyileştirme çalışması yapıldığı kaydedildi.

Ekiplerle mahallelerdeki ihtiyaçları gidermeye devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Mahmut Dal,"Saimbeyli Belediyesi olarak halkımıza en iyi hizmeti sunmaya kararlıyız. Altyapının sağlamlaştırılmasıyla birlikte, kırsal mahallelerde yaşam şartlarının iyileştirilmesi amacıyla tüm çukurlar dolduruluyor ve yollar düzeltiliyor" dedi.