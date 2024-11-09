Kırıkkale’de rüşvet karşılığında sahte sağlık raporları düzenleyen bir şebekenin çökertilmesinin ardından, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastane personeline yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantının amacı, sağlık çalışanlarının bilgi düzeyini artırmak ve kurumsal itibarı güçlendirmek olarak ifade edildi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Kılıç ve uzman Bülent Özgül’ün katılımıyla Yüksek İhtisas Hastanesi’nde gerçekleşen toplantıda, tıbbi sekreterler, veri hazırlama kontrol personeli, güvenlik görevlileri, temizlik personeli ve ilgili idareciler yer aldı. Toplantıda, çalışma düzeni, iletişim becerileri, hasta hakları, yataklı tedavi kurumları ve işletme yönetmenliği gibi önemli konular ele alındı. Ayrıca, personelin görevlerini daha etkin yerine getirmesi ve hastanenin kurumsal itibarını koruması için uyulması gereken kurallar üzerinde duruldu.

Bu bilgilendirme toplantısında, hastane çalışanlarının güncel bilgi ve becerilerini geliştirme amacı taşırken, sahte rapor düzenleme olayına karşı sağlık çalışanlarının daha dikkatli ve hassas olmalarının önemine vurgu yapıldı. Sağlık kurumlarının güven ve itibarını korumak amacıyla bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanlarının kurumsal değerleri gözetmesi ve daha etkin hizmet sunması için bu tür toplantıların önemine dikkat çekti.

Ne olmuştu

Kırıkkale Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yaklaşık bir yıl süren soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kimlikleri tespit edilen hastane personeli ve diğer şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Soruşturma sonucunda, sahte rapor düzenleme olayına karıştığı belirlenen 4 doktor, 5 memur, 3 emekli memur, 2 güvenlik görevlisi, 1 teknisyen, 1 öğretmen, 1 özel firma çalışanı, 1 işçi ve 1 ev kadını hakkında gözaltı kararı verildi. 2. Sulh Ceza Hakimliğinde görülen duruşmada, "rüşvet alma" suçundan Y.B. ve M.H.A. isimli doktorlar ile 6 diğer kişi tutuklanarak Keskin T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Emekli memur E.Y., öğretmen F.G.A., güvenlik personeli F.A. ve H.M., soruşturma dosyasında bulunan banka hareketleri ve telefon kayıtlarına dayanılarak yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edilen O.S. isimli doktor ve diğer bazı şüpheliler, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan doktor E.B.’nin ise aranması devam ediyor.