Şahinkaya Eğitim Kurumları, 2024-2025 eğitim-öğretim yılını 4’üncü, 8’inci ve 12’inci sınıf öğrencileri için düzenlediği görkemli mezuniyet törenleriyle coşku ve gurur içinde tamamladı.

Merkez ve Academy Kampüs’te gerçekleştirilen törenlerde; bir üst sınıfa geçen öğrenciler ile yeni bir başlangıca uğurlanan 12. sınıf öğrencileri, diplomalarını alarak keplerini heyecanla havaya fırlattı. Öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin katılımıyla gerçekleşen törenler coşkulu ve duygusal anlara sahne oldu.

Yıl boyunca gösterdikleri azim ve özveriyle şimdiden büyük başarılara imza atacaklarını kanıtlayan öğrenciler gecede yıldız gibi parladı. Sadece sınavlara değil geleceğe damga vurmak için çalışan çocuklar tüm enerjisi ve kararlılığıyla alkışlar eşliğinde sahnedeki yerini aldı.

Her biri kendi potansiyelinin sınırlarını aşan geleceğin, bilim insanları, doktorları, sanatçıları ve liderleri İşte Şahinkaya’nın başarı simgesi olan efsane öğrencileri bir kez daha tarih yazmak için adım atıyor.

Şahinkaya Eğitim Kurumları, 2024-2025 eğitim-öğretim yılını, ilk olarak 4. sınıf öğrencilerinin mezuniyeti sonrasında ise 8. ve 12. sınıf öğrencileri için düzenlediği mezuniyet töreniyle noktaladı.

Şahinkaya Eğitim Kurumları’nda mezuniyet heyecanı, ilkokuldan ortaokula geçiş yapan 4. sınıf öğrencileriyle başladı. Academy Kampüs sahnesinde düzenlenen törende minik öğrenciler, ilkokul yıllarına veda etmenin gururunu ve ortaokula adım atmanın heyecanını bir arada yaşadı. Törende öğrenciler, diplomalarını Şahinkaya Eğitim Kurumları Onursal Başkanı Rasim Şahinkaya ile kıymetli öğretmenlerinin ellerinden aldılar. Törenin en unutulmaz anlarından biri ise çocukların keplerini hep birlikte havaya fırlatarak "ortaokula merhaba" demeleri oldu.

Şahinkaya Eğitim Kurumları’nda bir diğer mezuniyet coşkusu da 8.sınıflarda yaşandı. Merkez Kampüs’te düzenlenen törende öğrenciler, ortaokul yıllarına veda etmenin gururunu ve lise hayatına başlamanın heyecanını bir arada yaşadılar. Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya, törende yaptığı konuşmada gençlere hitap ederek onların akademik başarıları kadar sosyal ve kültürel gelişimlerine de vurgu yaptı. Öğrencilere hayallerinin peşinden gitmeleri, özgüvenle ve kararlılıkla ilerlemeleri yönünde telkinlerde bulundu.

Törende konuşma yapan Merkez Kampüs Müdürü Zeynep Şanlı ise her öğrencinin kendi potansiyelini keşfetmesine, güçlü yönlerini geliştirmesine ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesine büyük önem verdiklerini vurguladı. Geceye, Academy Kampüs Müdürü Cenk Azkeskin, müdür yardımcıları, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

Mezuniyet coşkusu lise son sınıf öğrencilerinin diplomalarını alarak yeni bir yolculuğa adım atmalarıyla devam etti. Merkez Kampüs’te düzenlenen görkemli gecede öğrenciler, lise hayatlarına veda ederken geleceklerine umutla ve heyecanla merhaba dediler. Törende konuşan Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya öğrencilerin yaşam yolculuklarında karşılaşacakları fırsatlara ve sorumluluklara değinen ilham verici bir konuşma yaparak, gençlere cesaretle ve kararlılıkla ilerlemeleri yönünde güçlü mesajlar verdi.

Törende hazır bulunan Seva Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya, Seva Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Şahinkaya, Merkez Kampüs Müdürü Zeynep Şanlı, Academy Kampüs Müdürü Cenk Azkeskin, müdür yardımcıları, öğretmenler ve veliler mezunların heyecanına ortak oldular.

Şahinkaya Eğitim Kurumları, bu yıl da üstün akademik başarıların yanı sıra hayallerinin peşinden korkusuzca koşan, fark katan, çok yönlü ve vizyon sahibi gençler yetiştirmenin gururunu yaşıyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan mezunlar; azimleri, tutkuları ve yüksek hedefleriyle geleceğe adımlarını değil, imzalarını atmaya hazırlanıyor.