Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 43. kuruluş yıl dönümü, Mersin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen törenle kutlanırken, etkinlik kapsamında gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatı nefes kesti.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek’in ev sahipliğinde düzenlenen törene, Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, kent protokolü, şehit aileleri ile gaziler ve gazi aileleri katıldı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’nda düzenlenen tören, açılış konuşmalarının ardından denizcilik ruhunu yansıtan yarışmalarla devam etti. Silistre çalma, halat çekme, gemici bağı yapma ve halat salya etme yarışmalarının ardından, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi de sahne aldı ve sergilediği yöresel oyunlarla törene renk kattı. Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama-kurtarma tatbikatı oldu. Senaryo gereği boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlar, helikopter ve insansız kurtarma botu kullanılarak başarılı bir şekilde kurtarıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikat, izleyenlerden tam not aldı.

Yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde; Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci ve Mersin 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Taşçı, yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödüllerini verdi. Halat salya etme yarışmasında birinci olan TCSG 103 Komutanlığına ödülünü ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer takdim etti.

Programın devamında, TCSG Yaşam ve TCSG Dost Komutanlığı gemisinde yemek ikramı eşliğinde gerçekleşen kısa deniz turunda, katılımcılar Akdeniz manzarasının keyfini çıkardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı 43. Kuruluş Yıldönümü programı pasta kesme merasimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.