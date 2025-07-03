Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, uluslararası sağlık turizmi kapsamında önemli bir başarıya daha imza attı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle Kıbrıs’ta anjiyo önerilen 57 yaşındaki Rus vatandaşı Oleg Kozhukov, tedavi için Mersin’i tercih etti. Yapılan tetkik ve tedavi sürecinin ardından hasta sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Kozhukov’un muayenesini gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Özkan Karaca, hastanın bir yıl önce yurt dışında LAD proksimal bölgesine stent takıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Hasta, son dönemde artan göğüs ağrısı şikâyetiyle Kıbrıs’ta bir sağlık kuruluşuna başvurmuş ve kendisine yeniden anjiyo yapılması önerilmiş. Ancak hasta, Mersin Şehir Hastanesi’ni tercih ederek bize ulaştı. Yapılan koroner anjiyografi sonucunda LAD stentinin açık olduğu, CX ve RCA damarlarında ise herhangi bir darlık bulunmadığı tespit edildi. Medikal tedavisini yeniden düzenleyerek kendisini sağlıklı bir şekilde taburcu ettik.”

Sağlık turizmi kapsamında gerçekleştirilen bu başarılı operasyonun ardından değerlendirmede bulunan Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, Türkiye’nin uluslararası sağlık alanındaki yükselişine vurgu yaptı.

Başhekim Prof.Dr.Ballı , “Yurt dışından gelen hastalara dünya standartlarında sağlık hizmeti sunuyoruz. Bu başarıda emeği geçen Kardiyoloji ekibimizi tebrik ediyorum. Mersin Şehir Hastanesi olarak yalnızca bölgemize değil, ülkemize de sağlık alanında önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz,” dedi.

Mersin Şehir Hastanesi, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde tercih edilen bir sağlık merkezi olma konumunu her geçen gün güçlendiriyor.