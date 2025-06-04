Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, yeni kesilen etin sindiriminin zor olduğunu, bu yüzden en az 12-24 saat buzdolabında dinlendirmek gerektiğini söyledi.

Bayramın getirdiği rehavet ile birlikte porsiyonlar artarken, et başta olmak üzere birbirinden lezzetli yemekler ve tatlılar sofraların baş köşesinde yerini alıyor. Ancak bu durum kimi zaman beraberinde hazımsızlık, şişkinlik ve midede yanma gibi sindirim sorunlarını da getirerek bayram günlerinin tadını kaçırabiliyor. Kurban Bayramı’nda dengeli ve ölçülü beslenerek hem bayram sofralarının keyfini çıkarmanın hem de sağlığı korumanın mümkün olduğunu söyleyen Medline Adana Hastanesi’nden Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Diyetisyen Özbay 8 püf noktayı şu şekilde sıraladı:

"1. Bayram kahvaltısı hafif olsun

Bayram sabahı kurban telaşıydı, diğer hazırlıklardı derken aç kalınabiliyor ya da çok yağlı kahvaltılar yapılabiliyor. Gününüze hafif bir kahvaltıyla başlayın: Peynir, zeytin, haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği ve bol taze yeşillikle hazırlanmış bir kahvaltı hem sizi tok tutar hem de midenizi yormaz.

2. Eti dinlendirin

Yeni kesilen etin sindirimi daha zor olur. Ayrıca taze kesilmiş et pişirildiğinde sert olabilir ve mideyi yorabilir. Bu yüzden eti kesildikten sonra en az 12-24 saat buzdolabında dinlendirin. Bu süre sonunda hem daha lezzetli pişer hem de sindirimi kolaylaşır.

3. Kızartma yerine ızgara veya haşlama tercih edin

Kızartma işlemi etin yağ içeriğini artırır ve kalp sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Bunun yerine etleri ızgarada, fırında ya da haşlama olarak pişirirseniz daha sağlıklı olacaktır. Özellikle yağ ilavesi yapmadan pişirmek, gereksiz kalori alımını da engeller.

4. Sebzeleri unutmayın

Bayramda sofralar genellikle et ağırlıklı olarak kurulur. Ama sadece et yemek kabızlık, hazımsızlık gibi sorunlara davetiye çıkartır. Sofranızda mutlaka zeytinyağlı sebze yemeklerine, taze salatalara ve lifli gıdalara (örneğin kepekli ekmek) yer verin. Bu sayede sindiriminiz rahatlarken beslenme dengesiniz de sağlanmış olur.

5. Yoğurt ve ayranla denge sağlayın

Kırmızı etin içeriğinde demir ve protein bulunur, ancak aşırı tüketildiğinde sindirimi zorlayabilir. Yanında yoğurt ya da ayran gibi fermente süt ürünleri tüketmek, sindirimi destekler ve mideyi rahatlatır. Ayrıca probiyotik etkisiyle bağırsak sağlığınıza da katkı sağlar.

6. Aşırı et tüketiminden kaçının

"Bayram zaten 4 gün, bir şey olmaz" demeyin. Gün içinde çok fazla et tüketmek; mide yanması, şişkinlik ve daha önemlisi kalp-damar hastalıkları açısından risk oluşturabilir. Günde 1-2 porsiyon (yaklaşık 90-150 gram) kırmızı et yeterlidir. Geri kalan öğünlerde sebze veya bakliyat ürünlerini tercih edin.

7. Tatlıda ölçülü olun

Bayramın vazgeçilmezi olan baklava ve şerbetli tatlılar, bol miktarda şeker ve yağ içerir. Bu tatlılar kısa vadede kan şekerinizi hızla yükseltir, uzun vadede ise kilo alımına ve diyabete zemin hazırlayabilir. Tatlı tercihinizi sütlaç, güllaç, meyve tatlıları ve dondurma gibi daha hafif seçeneklerden yana kullanın. Miktarı ise 1 küçük porsiyon olarak sınırlayın.

8. Bol su için, hareketsiz kalmayın

Et ağırlıklı beslenme vücutta daha fazla atık madde oluşmasına neden olur. Bunların vücuttan atılması için bol su içmek gerekir. Günde en az 6-8 bardak su içmeye özen gösterin. Ayrıca bayram boyunca hareketsiz kalmak yerine kısa yürüyüşler yaparak sindirim sisteminizi destekleyin ve kan dolaşımınızı hızlandırın."