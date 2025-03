Diyetisyen Hande Selin Ok, sağlıklı saçlara sahip olmanın yollarından birinin de besin kaynaklı olduğunu söyledi. Sağlıklı, parlak, gür saçlara sahip olmak için protein, vitamin ve mineralden zengin gıdalarla beslenmenin önemine dikkat çeken Ok, "Saç derisinin kurumaması, saçların dökülmemesi, kırılmaması, mat olmaması için elbette ki şampuanın, bakım ürünlerinin de doğru seçilmesi gerekiyor. Ama sadece bunlar yetmez, gür, hacimli, parlak görünüme sahip sağlıklı saçlar için saç yapısını koruyup güçlendirecek gıdaları sofranızdan eksik etmeyin" dedi.

Sadece kadınların değil erkeklerin de parlak ve güçlü, dökülmeyen, kırılmayan, çabuk uzayan saçlara sahip olmak istediğini belirten Acıbadem Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Selin Ok, yetersiz beslenmenin saç sağlığını da olumsuz etkilediğini söyledi. Dengeli beslenmenin öneminin saç sağlığında da ortaya çıktığını vurgulayan diyetisyen Ok, "Saçlar çok dökülüyor, çabuk kırılıyorsa, geç uzuyor, parlamıyorsa beslenmemizde hatalar ya da eksiklikler olabilir. Sağlıklı saçlara giden yol mideden geçiyor. Sağlıklı saçlar için yeterli proteini almak şart. Saçın yapısının yüzde 80’nini keratin adlı protein oluşturuyor, saç yapısında da doğal olarak bulunuyor. Saç tellerini kalınlaştırıp kırılmaları azaltan, saçların daha parlak ve canlı görünüme sahip olmasını sağlayan keratini tüm tahıl ürünlerinden, süt, yoğurt, yumurta, havuç, brokoli, fasulye, kabuklu yemişler tüketerek sağlayabilirsiniz. Omega-3, 6, 9 esansiyel yağ asitlerinin eksikliği saç dökülmesine yol açar. Palamut, somon; uskumru, semizotu, kabak çekirdeği, keten tohumu iyi birer omega-3 kaynağıdır. A, D, C, B 6, B 12 vitaminleri, demir, selenyum, bakır, çinko gibi minerallerden zengin besinler saç dostudur." diye konuştu.

Saçlar için vitamin ve minareller

Diyetisyen Ok, sağlıklı saçlar için hangi vitamin ve minerallerin alınması gerektiğini anlattı. B6 vitamininin saç derisinin hücre oluşmasını destekleyip oksijenlenmesine yardımcı olduğunu belirten Ok, "Bu saç üretmeyi destekleyen bir vitamindir. Kuru baklagillerde özellikle de nohutta, süt ve süt ürünlerinde, kırmızı ve beyaz ette, deniz ürünlerinde, yumurta, süt ve süt ürünlerinde, bezelye, ıspanak, havuçta, tüm tahıllarda, kabuklu kuru yemişlerde bulunur. Vücudun tüm hücrelerine olduğu gibi saç köklerine de besin sağlayarak saçların uzamasını B12 vitamini destekler. B 12 en çok karides, midye gibi kabuklu deniz ürünlerinde, yoğurt, peynir gibi süt ürünlerinde, yağsız sığır etinde, alabalıkta, ton balığında bolca bulunur." dedi.

Diyetisyen Hande Selin Ok, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çinko ve demir eksikliği de saç dökülmesi nedenidir. Çinko için balık, kabuklu deniz ürünleri, yoğurt peynir gibi süt ürünleri, kümes hayvanları, kırmızı et, yer fıstığı, ceviz, kabak çekirdeği tüketebilirsiniz. Pazı, ıspanak, brüksel lahanası, lahana, brokoli, kuşkonmaz gibi sebzeleri, kurubaklagilleri, kuru kayısı gibi meyve kurularını, yağlı tohumları, domates, kırmızı et, yumurta ve pekmez demirden zengin yiyeceklerdendir. Saç derisinin canlanmasında ve kepeğin önlenmesinde etkili olan mineral selenyumdur. Selenyumu soğan, sarımsak, turp, mantar, kereviz, lahana, salatalık, balık, tam tahıllar, yumurtadan, ay çekirdeğinden sağlayabilirsiniz. Bakır eksikliği de saç dökülmesine yol açabilir. Kuru baklagiller, tam tahıllar, kuru meyveler, karaciğer, deniz ürünleri, patates, yağlı tohumlar bakın mineralini alabileceğiniz yiyeceklerdir. A vitamini saç dökülmesine karşı koruyucu bir vitamindir. Saç tellerinin yenilenmesini sağlar. Kırmızı etlerde, balıkta, yumurtada, süt ve yoğurtta, maydanoz, roka, tere, brokoli, ıspanak gibi sebzelerde, kavun, kayısı, şeftali gibi meyvelerde bulunur. Kan akışını hızlandırarak saçların hızlı uzamasına destek veren E vitaminidir. Yer fıstığı, ay çekirdeği, yeşil yapraklı sebzeler ve bitkisel yağlar önemli E vitamini kaynaklarıdır. Saç sağlığını korumak için magnezyum olmazsa olmaz minerallerdendir. Magnezyum kuru baklagillerde, et, süt yumurtada, balıkta, tam tahıllarda, kabak çekirdeğinde, ay çekirdeğinde, fasulye, patates, brokolide, çikolatada bulunur. D vitamini de saç için gerekli vitaminlerin başında gelir. Doğru zamanda güneşlenerek vücudunuzun D vitamini sentezi yapmasını sağlayabilir, D vitamini için peynir, süt, yumurta sarısı, yağlı balıklar tüketebilirsiniz. Saçların gür ve parlak olmasında C vitamininin önemli bir yeri vardır. Saç derisindeki kan dolaşımının desteklenmesinde görev alır, bu da saçların mat ve kuru olmasını önler. En önemli C vitamini kaynakları yeşil ve kırmızı biber, yeşil yapraklı sebzeler, domates, turunçgiller, kivi, çilek, kuşburnu, patatestir. Soframızda bu vitamin ve mineral zengini yiyeceklere yer vererek genel sağlığımızı koruduğumuz gibi sağlıklı, canlı, parlak saçlara sahip olabiliriz."