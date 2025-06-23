Kalite Akreditasyon Derneği’nin Olağan Genel Kurulu, Ankara Beştepe Moment’te gerçekleştirildi. Sağlık Turizmi Konfederasyonu ve Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu’nun iş birliğiyle şekillenen yeni yönetim, sağlık turizminde kalite temelli bir dönüşüm hedefiyle görevine başladı.

Genel kurulda oy birliğiyle belirlenen yeni yönetim, sağlık hizmetlerinde uluslararası standartlara uygun, hasta güvenliğini esas alan ve dijital uyumla desteklenen bir kalite sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarına resmen başladı.

Toplantıda alınan önemli kararlardan biri ise Kalite Akreditasyon Derneği’nin, Sağlık Turizmi Konfederasyonu ile Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu’na resmî olarak üye olması oldu. Bu kararın, Türkiye genelinde entegre kalite politikalarının daha etkili uygulanmasına zemin hazırlayacağı belirtildi.

Kalite Akreditasyon Derneği Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Kaliteyi yalnızca teknik bir kriter değil, sürdürülebilir hizmetin ve hasta güvenliğinin temeli olarak görüyoruz. Yeni dönemde uluslararası akreditasyon standartlarıyla uyumlu, dijital sağlık altyapısına entegre, etik değerlere dayalı projeler geliştireceğiz. Konfederasyon ve federasyon üyeliğimiz bu vizyonun kurumsal teminatıdır" denildi.

Kalite Akreditasyon Derneği Genel Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Aysun Bay, sağlık bilimleri ve biyoteknoloji alanlarında 200’ün üzerinde uluslararası yayına sahip, H-index’i 30 olan bir akademisyen olarak dikkat çekiyor. Prof. Dr. Bay, aynı zamanda Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin eski rektörü ve Türkiye’de dijital dönüşüm ile sağlık politikaları alanlarında önemli çalışmalara imza atan bir isim olarak biliniyor.

Yeni yönetimde yer alan isimler arasında Prof. Dr. Hakan Dal, Yakup Hakan Coşkun, Veli Sarıkamış, Av. Zeynep Kayhan, Fatih Alp Yıldırım, Dr. Funda Türker, Dr. Ceren Koçdemir, Kemal Kaçkın, Abdülcelil Özbabacan, Dr. Cihan Kanlıgöz, Lütfi Aydın, Dr. Yüksel Özkale, Dr. Betül C. Şen, Ahmetcan Tüfenkçi ve Mehmet Kayhan gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış isimler yer aldı.

Yeni dönemde dernek tarafından yürütülecek öncelikli çalışmalar ise şöyle sıralandı:

"Uluslararası akreditasyon süreçlerinin yaygınlaştırılması. Dijital sağlık sistemlerinin entegrasyonu. Etik ilkelere dayalı kalite standardizasyonunun sağlanması. Eğitim ve sertifikasyon altyapısının güçlendirilmesi."

Kalite Akreditasyon Derneği, bu adımlarla Türkiye’nin sağlık turizminde kalite odaklı büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor.