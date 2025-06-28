Türkiye’nin önde gelen sağlık gruplarından Medicana ile Sağlık Turizmi Konfederasyonu arasında sağlık turizmi alanında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye’nin önde gelen sağlık gruplarından Medicana ile Sağlık Turizmi Konfederasyonu arasında sağlık turizmi alanında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Sağlık Turizmi Konfederasyonu ile Medicana Sağlık Grubu arasında imzalanan protokol, Türkiye’nin sağlık turizminde uluslararası alanda daha güçlü bir aktör olmasını hedefliyor. Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü ve Başhekimi Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız ile Sağlık Turizmi Konfederasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay’ın öncülük ettiği protokol, sektör adına stratejik kazanımlar vaat ediyor.

Protokol kapsamında nitelikli sağlık hizmetlerinin yabancı hastalara sunulması, uluslararası hasta portföyünün genişletilmesi, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması ile kalite standartlarının yükseltilmesi gibi başlıklarda ortak çalışmalar yürütülecek.

Sağlık Turizmi Konfederasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, yapılan iş birliğinin önemine değinerek, "Türkiye’nin sağlık turizminde sahip olduğu potansiyeli daha da ileriye taşımak, dünyada söz sahibi olmak için güçlü ve vizyoner ortaklıklar kuruyoruz. Medicana gibi köklü ve kaliteli bir kurumla gerçekleştirdiğimiz bu protokol, sektörümüz için stratejik bir adımdır" dedi.

Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü ve Başhekimi Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız ise yaptığı değerlendirmede, "Sağlıkta kaliteyi ve erişimi artıracak tüm girişimlere destek veriyoruz. Medicana olarak bu iş birliğiyle uluslararası hasta kabulünde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Her iki taraf da protokolün hayırlı olmasını dileyerek, iş birliğinin Türkiye’nin sağlık turizmi hedeflerine katkı sunacağına olan inançlarını dile getirdi.