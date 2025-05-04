Sağlık-Sen Tercih Robotu (SAHA), sağlık alanında tercih yapacak sağlık mezunlarına öncülük ediyor.

Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı 15 bin 342 sağlık personeli alımına yönelik başvuru yapacak tüm sağlık mezunlarının yararlanabileceği Sağlık-Sen Tercih Robotu’nun (SAHA) yayında olduğunu ifade eden Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, Sağlık Bakanlığı’nın 15 bin 342 sözleşmeli sağlık personel alımına ilişkin kılavuzu Resmi Gazete’de yayımladığını, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzunun ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlandığını söyledi. Anmal, "SAHA platformu birçok yeniliği içeriyor. Tercih yapacak adaylar için Sağlık-Sen yenilenen ve içinde birçok bilginin yer aldığı Tercih Robotu’nu (SAHA) aktif hale getirdi. Adayların, kolayca tercih listesi oluşturacağı ve geçmiş dönemlere ait istatistiklere ulaşabileceği SAHA platformunda ayrıca hastanelerle ilgili birçok bilgi yer alıyor. Sağlık alanlarında tercih yapacak olan sağlık mezunları için, hastane çevrelerindeki ortalama ev kiralarının da yer aldığı SAHA platformu, adayların rehberi niteliğinde. Doğru ve hızlı bir şekilde tercih yapmaya imkan sağlayacak Sağlık-Sen Tercih Robotu’na Sağlık-Sen kurumsal internet sitesinden ulaşılabiliyor" dedi.