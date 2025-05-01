Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, Silopi Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık personeli ile bir araya geldi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal ve Sağlık-Sen yönetim kurulu üyeleri, ziyarette Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hasan Ülker ile bir araya geldi. Burada, bölgedeki sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Anmal, sağlık hizmetlerinin kaliteli ve sürdürülebilir şekilde yürütülebilmesi için yöneticilerin sağlık çalışanlarıyla iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Habur Sınır Kapısı’na yakınlığı nedeniyle bu hastane, Orta Doğu’dan Türkiye’ye girişte sağlık alanında ilk temas noktasıdır. Burada sunulan hizmet, hem ülkemiz hem de ilimiz için sağlıkta bir ayna niteliğindedir" dedi.

Silopi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Ülker ise, sendikacıların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken "Mülki idare amirlerimiz ve kamu kurumların üst amirleri ile birlikte bizlerde sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğunu, yönetim ise bu ekip işinin bir ayağıdır. En önemlisi ise birlikte çalıştığımız sağlık çalışanları mesai arkadaşlarımdır. Diğer tarafta ise Silopi halkıdır, hep birlikte ilçemizin sağlıkla ilgili eksiklerinin giderilmesi için yüksek bir performansla çalışacağız. Eksiklerimizi gidermek için her türlü gayret içinde olacağız inşallah" dedi.