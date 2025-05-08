Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, "Sağlık hizmeti aksamamalı, sendikal baskılara son verilmeli" dedi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, yaptığı açıklamada, Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Sait Değer’in görevden ayrılmasından sonra yaşanan boşlukta sağlık hizmetinin aksadığını ileri sürdü. Anmal, genç nüfusu ve doğurganlık oranı ile sağlık hizmetine en fazla ihtiyaç duyulan yerlerden biri olan Şırnak’ta İl Sağlık Müdürlüğünde yaşanan değişimin hem hizmetin aksamına hem de sağlık çalışanlarının mobbinge maruz kalmasına neden olduğunu öne sürdü. Anmal şöyle devam etti:

"Sağlık tesislerinde üst yöneticinin duyarsızlığı ile makamlarını baskı aracı olarak kullanan yöneticilerin işgüzarlığı yüzünden bölgede bir tedirginlik olduğunu gözlemliyoruz. Bu boşluğu fırsat bilen bazı yöneticilerin, çalışanları sendikal tercihlere zorladıkları ve sendikal özgürlüğü makamın verdiği yetkiyi baskı aracı kullanarak sendika değişikliğini zorla yaparak sağlık çalışanlarını huzursuz ettiklerini görüyoruz. Söz konusu yöneticiler eğer sendikacılık yapma hevesleri varsa sendikalara üye olup çalışmalarını gizleyerek değil, aleni bir şekilde yapmalarını öneriyoruz. Yoksa sağlık tesislerinde yetkileri olmadıkları halde yöneticilerden aldıkları talimatlarla adeta terör estirmelerini kabul etmediğimizi de belirtmek istiyoruz. Yaşanan sorun ve baskıları rapor halinde ilgili mercilere sunacağız. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları sendikası Sağlık-Sen ailesi olarak kurumlarda sendikal çekişmeleri Sağlık çalışanları arasında huzursuzluğa ve mahalle baskılarına dönüştürerek mobbing yapılmasına göz yumarak yapılmasına vesile olanları yanımızda not ediyor ve gerekli hukuki sürecin ve sağlık hizmetinin aksatılması yönünde hazırladığımız raporları da Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile çalışma ekibine sunarak bu minvalde suç duyurusunda olmamız gerektirecekse de suçun oluşmasına göz yuman yöneticiler hakkında da bilgi, belge ve argümanlarla ilgili makamlara ulaştıracağız. Acilen yeni bir müdür görevlendirilmeli."