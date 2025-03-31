Mersin Büyükşehir Belediyesinin sahada görevli sağlık ekibine ‘Temel Yaşam Desteği ve Entübasyon’ eğitimi verildi. Katılımcılar, vitrin mankenleri üzerinde entübasyon tekniklerini uygulayarak bilgilerini pekiştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde sahada görev alan ambulans ve evde sağlık ekibine yönelik eğitimleri sürdürüyor. Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik eğitimlerle sağlıkçılar hem güncel teorik bilgiler ediniyor, hem de gerçekçi uygulamalarla becerilerini geliştiriyor. Bu kapsamda her hafta farklı konularda hem teorik içerikli, hem de pratiğe dayalı eğitimler gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Halk Sağlığı ve Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat’ın bu kapsamda verdiği eğitimde ise entübasyon işleminin doğru şekilde yapılabilmesi için gerekli ekipmanlar tanıtılarak, kullanımları hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

"Konuyla alakalı farklı vakalar çizdik"

Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat, Ambulans ve Evde Sağlık ekiplerine yönelik her hafta eğitimler düzenlendiğini belirtti. Ekiplerin daha önce aldıkları bilgileri hem hatırlamalarını, hem de güncel bilgilerle değiştirmelerini sağlamak amaçladıklarını dile getiren Çat, "Sahada karşılaşabilecekleri vakalar, sorun yaşayabilecekleri durumlarda hastayı nasıl yönetmeleri gerektiğiyle alakalı bir eğitim planladık. Bugün, hastaların kalp durması ya da solunumlarının olmaması sonrasında, temel yaşam desteği dediğimiz eğitimle beraber, hastaların solunum yolunun kontrol altına alınabileceği entübasyon eğitimini verdik. Personelimizin bu konudaki tecrübesini artırmak amacıyla, konuyla alakalı farklı vakalar çizdik ve bu vakaları çözmelerini sağladık" dedi.

"Vatandaşlarımızın hayatta kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz"

Hatırlatma eğitimlerindeki amaçlarının, sahadaki sağlık personelinin kalbi duran ya da koma durumundaki bir kişiye hangi müdahalelerde bulunmaları gerektiğini anlatmak olduğunu ifade eden Dr. Çat, "Eğitimde; kişinin kalp atımını defibrilasyon yöntemiyle geri döndürdüğümüzde, hastanın beyin, akciğer ve diğer organlarının oksijensiz kalmasının önüne nasıl geçilebileceğini personelimize anlattık. Bu yolla vatandaşlarımızın hayatta kalmalarını, bu süreçten sonra da kaliteli bir hayatlarının olmasını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.