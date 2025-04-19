Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; beraberindeki heyetle birlikte Kocasinan ilçesindeki sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi.

Saha ziyaretlerinde ilçedeki sağlık tesisleri tek tek gezilerek; tıbbi cihaz altyapısı, hasta yoğunluğu, bebek ve gebe izlem oranları, kanser taramaları ve diğer sağlık göstergeleri detaylı şekilde incelendi. Ayrıca tesislerin fiziki durumu, personel yapısı ve hizmet süreçlerinin işleyişi de yerinde gözlemlendi. Saha ziyaretlerinin ardından hazırlanan değerlendirme raporu, Dr. Mehmet Erşan başkanlığında yapılan toplantıda kapsamlı bir şekilde ele alındı. Toplantının sonunda konuşan İl Sağlık Müdürü Erşan; "Yerinde gerçekleştirdiğimiz bu incelemeler, sağlık tesislerimizin sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmemiz gereken alanlarının tespiti açısından büyük önem taşımaktadır. Elde ettiğimiz bilgiler ışığında ilçemizdeki mevcut durumu objektif şekilde analiz ederek, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuyoruz. Bugün de Kocasinan ilçemizde bu değerlendirmeyi gerçekleştirerek, güçlü yönlerimizi ve geliştirilmesi gereken alanları yerinde tespit ettik. Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özlem Ulutabanca ve ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İncelemeye, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Akın, Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, Başkan Yardımcıları Uzm. Dr. Sadi Tacettinoğlu, Uzm. Dr. Seçkin Özsaydı, Levent Kaşikan, İl Kalite Koordinatörü Metin Atik ve ilgili birim sorumluları da katıldı.