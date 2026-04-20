Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam Yarışması'nda en çok adımı atan ekipler ödüllendirildi.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi personeline yönelik, 4 Mart Dünya Obezite Günü ve 6 Nisan Uluslararası Fiziksel Aktivite Günü kapsamında düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam Yarışması' büyük bir heyecanla tamamlandı. Sağlık çalışanlarının hareketli yaşamı benimsemesi ve motivasyonlarının artırılması amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, en fazla adım atan takımlar belli oldu.

Hastane bünyesinde görev yapan personelin yoğun çalışma temposuna rağmen sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlik, renkli anlara sahne oldu. Yarışma sonunda dereceye giren ekipler için hastane yönetimi tarafından ödül töreni düzenlendi.

'Hareketli yaşam bir tercih değil, zorunluluktur'

Törende konuşan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Burak Yaşar, obezite ile mücadelede fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti. Dr. Yaşar, 'Merkezefendi Devlet Hastanesi ailesi olarak sadece hastalarımıza şifa dağıtmakla kalmıyor, kendi sağlığımızı koruma konusunda da örnek oluyoruz. Bu yarışma, hareketli yaşamın sağlık için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Tüm çalışma arkadaşlarımıza gösterdikleri azim için teşekkür ediyorum' dedi.

Ödüller törenle verildi

Konuşmaların ardından, yarışmada en çok adımı atarak dereceye giren takımlara ödülleri hastane idarecileri tarafından takdim edildi. Hastane yönetimi, personelin sağlıklı yaşama verdiği katkının takdire şayan olduğunu belirterek, tüm katılımcıları tebrik etti.

Etkinlik, ödül alan personelin hastane yöneticileriyle birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı ve verilen sağlıklı yaşam mesajlarıyla sona erdi.