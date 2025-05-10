Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, tur otobüsü ile kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, tur otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kazada yaralanan 20 vatandaşımız, olay yerine sevk edilen 11 Ambulans ve 1 UMKE Timi ile hastanelerimize nakledilmiş olup tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" dedi.