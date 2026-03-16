Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tezgahlarını bayram ürünleriyle dolduran esnaf, etkili olan yağmur nedeniyle beklediği satışı yapamadı.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Diyarbakır'da etkili olan yağmur, esnafı hayal kırıklığına uğrattı. Sur ilçesinde tezgahlarını renkli bayram şekerleri, lokumlar, kolonyalar, çörek otları, kıyafetler ve birçok ürünle dolduran esnaf, yağmur nedeni ile vatandaşların dışarı çıkmadığını söyledi. Esnaf Enes Gündüz, Bayramın geçen bayramlara oranlar biraz daha iyi geçtiğini fakat bu bayram ekonominin değil yağmurun onları etkilediğini dile getirdi. Gündüz, 'Çok aman aman bir yoğunluk yok ama yine de kötü değil. Bunun sebebi havanın yağışlı olması. Yağmur olmasaydı çok daha iyi ve yoğun çalışabilirdik ama yağmurdan dolayı işler çok duruldu. Şeker satış fiyatlarımız 220 lira'' dedi.

Bir diğer esnaf Veysel Uçan ise yağmurun işlerini çok etkilediğini aktararak, 'Yağmur dursa işler daha iyi olacak. Yağmurdan dolayı işler düşmüş ama inşallah yağmur durduktan sonra işler iyi olur diye temenni ediyorum. Yağmurla orantılıdır işlerimiz. Allah kısmetimizi verirse hayırlısıyla işlerimiz olur inşallah. Şuan biraz işler düşmüş yağmurdan dolayı ama yine de çok şükür. Ramazan ayının ve Bayramın bereketi var üzerimizde' şeklinde konuştu.