Kurtköy'de Sabiha Gökçen Havalimanı yolundaki tünelde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle tünel giriş ve çıkışında uzun araç kuyrukları oluşurken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu üzerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinin altındaki tünelde meydana geldi. İddiaya göre, F.K. idaresindeki 34 NTM 265 plakalı kamyonet seyir halindeyken elektrik kontağı nedeniyle yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınırken, tahliye esnasında tünel yoğun duman altında kaldı. Yangın nedeniyle tünel giriş ve çıkışında uzun araç kuyrukları oluşurken trafik durma noktasına geldi. Çalışmaların ardından tüneldeki trafik normale dönerken, yanan araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler tarafından yangına ilişkin inceleme başlatıldı.