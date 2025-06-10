Türkiye’nin yolcu sayısında en büyük 2’nci, Avrupa’nın ise 2025 yılı ilk dört aylık verilerine göre en yoğun 9’uncu havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), Kurban Bayramı’nı başarıyla geride bıraktı. 5-9 Haziran tarihleri arasında toplam 701 bin 178 yolcuya ev sahipliği yapan havalimanı, bu dönemde 3 bin 895 uçuşu sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.

Bayram öncesi yapılan hazırlıklar ve başarılı operasyonel yönetimle terminaldeki yolcu yoğunluğu ve misafirlerin beklentileri en iyi şekilde karşılandı.

Uçuş ve yolcu sayısında bayram tatili yoğunluğu

Arife gününden bayram bitimine kadar olan 5-9 Haziran tarihleri arasında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yoğun bir uçuş trafiği yaşandı. Gerçekleştirilen 3 bin 895 uçuş ile iç hatlarda 316 bin 477, dış hatlarda ise 384 bin 701 olmak üzere toplam 701 bin 178 yolcu ağırlandı. ISG terminal işletmecisinin ve Meydan Otoritesi HEAŞ’ın koordineli yürüttüğü başarılı çalışmalar neticesinde bayram süresince yolculara güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunuldu. Kurban Bayramı sürecinde 5 Haziran 2025 günü 796 yolcu uçağı uçuşu (kargo ve diğer uçuşlarla beraber toplam 820 uçuş) ve 144 bin 590 yolcu sayısı ile tüm zamanların günlük uçuş ve yolcu sayısı rekoru yenilendi.

Bayram yoğunluğuna özel planlamayla seyahat deneyimi iyileştirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı, güçlü altyapısı ve operasyonel kapasitesiyle bayram yoğunluğunda misafirlerin seyahatlerini en rahat ve sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla bayram öncesinde kapsamlı bir dizi hazırlık ve önlemi hayata geçirdi. Operasyon, güvenlik ve temizlik için yapılan ek planlamalarla personel sayısı artırılırken yaklaşık 20 saniyelik işlemle hızlı ve kolay geçiş sağlayan e-pasaport banko sayısı giden katında 15, gelen katında 19 adet olmak üzere 34’e çıkarıldı.

Yolcuların havalimanına hızlı girişlerini sağlamak için de terminal genelindeki toplam 110 X-Ray noktasında düzenlemeler yapıldı. Ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi erişimi sunuldu. Ücretsiz içme suyu temini için havalimanının çeşitli noktalarına su sebilleri yerleştirilirken terminal içerisindeki soğutma sistemi kapasitesi de artırıldı. Bu süreçte yenilikçi üretken yapay zeka dijital asistanı SAVVy de müşteri hizmetleri konularında anlık yanıt ve çözümlerle yolculara destek sağladı.

‘Şehrin Havalimanı’ yolcu trafiğini başarıyla yönetiyor

İstanbul’un Anadolu yakasından dünyaya açılan kapısı olan ve 52 ülkede 39 iç hat, 107 dış hat olmak üzere toplam 146 destinasyonu İstanbul ile bağlayan Sabiha Gökçen Havalimanı, çevresindeki merkezlere yakınlığıyla "Şehrin Havalimanı" olarak da anılıyor. ISG bayramdaki performansıyla, artan ulusal ve uluslararası yolcu talebini ve uçuşları başarıyla yönettiğini bir kez daha göstermiş oldu.