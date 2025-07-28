Dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Otilia, özel bir organizasyona katılmak üzere geldiği Giresun’un Görele ilçesinde sürpriz bir şekilde bir düğüne katıldı.

Organizasyonda hayranlarıyla buluşan ve büyük ilgi gören Otilia, programın ardından halkla daha yakından bir araya gelmek için Görele’de gerçekleşen bir düğüne gitti. Düğün salonuna gelişiyle büyük şaşkınlık yaşatan ünlü şarkıcı, sahneye çıkarak hem gelin ve damatla hem de davetlilerle birlikte şarkı söyledi ve dans etti. Otilia’nın sahnedeki enerjisi ve sempatik tavırları davetlileri hayran bıraktı. Düğün sahipleri ve konuklar Otilia ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Özellikle bölge halkı, Otilia’nın sıcak tavırlarını ve halkla iç içe olmasını memnuniyetle karşıladı.