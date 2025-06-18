RuggON, 12 inçlik tamamen dayanıklı bir tablet olan ve Intel Arrow Lake işlemcilerle desteklenen ilk SOL 7’yi piyasaya sürdü.

Küresel bir dayanıklı bilgisayar çözümleri sağlayıcısı olan RuggON, 12 inçlik tamamen dayanıklı bir tablet olan ve Intel Arrow Lake işlemcilerle desteklenen ilk SOL 7’nin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, zorlu ortamlarda yüksek performanslı bilgi işlem için tasarlanan SOL 7, kamu güvenliği, otomotiv uygulamaları, depolama, lojistik ve tarım gibi kritik sektörler için yeni nesil yapay zeka özellikleri, sağlam dayanıklılık ve sorunsuz bağlantı sunuyor.

Tabletin özellikleri şöyle açıklandı:

Entegre Intel AI Boost özellikli en yeni Intel Core Ultra 5/7 işlemci ile güçlendirilen tablet, gerçek zamanlı analiz, görüntü tanıma ve hızlı karar verme için güçlü cihaz içi yapay zeka sağlıyor. OCR özellikli isteğe bağlı 2D barkod tarayıcı, FIDO2 güvenlikli NFC okuyucu, akıllı kart okuyucu, parmak izi okuyucu ve UHF RFID okuyucu gibi bir dizi veri yakalama aracıyla donatılan tablet, saha profesyonellerinin daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar

1.000 nit parlaklığa ve dokunmatik desteğe sahip 12 inç QHD (2160 x 1440) ekran, güneş ışığında veya yağmurda okunabilirlik sağlar. MIL-STD-810H ve IP65 sertifikalı tablet, eksi 20 derece ila artı 63 derece arasında çalışıyor ve kolay taşınabilirlik için sadece 1,5 kg ağırlığında.

Kesintisiz performans için tasarlanan tablet, 11 saate kadar çalışma süresi sunan, çalışırken değiştirilebilir çift pile sahip. Hızlı şarj ve uzatılmış pil seçenekleri ile kullanıcılar zorlu vardiyalarda üretkenliklerini korur.

Tablet, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G/LTE, bir SIM artı bir eSIM desteği ve uydu iletişim entegrasyonu ile hazır. Hızlı dolaşım ve taşıyıcı esnekliği, izole konumlarda bile kesintisiz iletişim sağlar. Thunderbolt 4 sertifikalı I/O, hızlı veri aktarımı ve çevre birimleri ve yerleştirme istasyonlarıyla sorunsuz entegrasyon sağlar.

RuggON Business Başkan Yardımcısı Sean Lee, "SOL 7, kritik görevler için tasarlanmış, operatörlerin daha hızlı, daha akıllı ve daha güvenli çalışmasını sağlayan, yapay zeka destekli dayanıklı bir merkezdir" dedi.