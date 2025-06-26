Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni Hicri Yılı kutladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni Hicri Yılın Türk milletine huzur, İslam dünyasına birlik ve dirlik, başta Gazze olmak üzere zulme direnen tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini gönülden niyaz ettiğini belirterek, "Muharrem ayının dayanışma ruhunu yüreklerimizde hissederek; adaletin, merhametin ve kardeşliğin derinliğini kavrayabildiğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.