Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafından "Romatizmal Hastalıklarda Soğuktan Koruyacak Termal Medikal Eldiven Geliştirilmesi" projesi kapsamında termal medikal eldiven geliştirildi. Özellikle soğuğa maruz kalındığında atakların ve ağrıların şiddetlendiği romatizmal hastalıklarda, hastaların ellerini soğuktan koruyan, sıcak tutma, nem iletme, nefes alabilme özeliğine sahip geliştirilen termal medikal eldivenler, kişilerin yaşam konforunu olumlu yönde destekleyecek.

Proje ekibini makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Prof. Dr. Necdet Budak, "Tam akredite, öğrenci odaklı, sağlık temalı bir araştırma üniversitesi olarak, bilim ve teknoloji alanında yenilikçi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yürütücülüğünü Doç. Dr. Mustafa Ertekin’in yaptığı proje kapsamında romatizmal hastalıkların tedavi sürecini destekleyen termal eldiven geliştirildi. Yenilikçi ürün için değerli hocamızı ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mustafa Ertekin, "Reyno ve skleroderma hastalıkları, el ve ayak parmaklarında deri sertleşmesiyle karakterize edilen ve özellikle soğuğa maruz kalındığında atakların şiddetlendiği romatizmal hastalıklardandır. Bu hastalıklar için kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bu nedenle ellerin sıcak tutulması büyük bir öneme sahiptir. Hastaların ellerini soğuktan koruyacak, ısıyı muhafaza etme, nem iletme, nefes alabilme ve antibakteriyel özelliklere sahip teknik ipliklerden veya bu ipliklerin kombinasyonundan üretilen hibrit ipliklerle termal medikal eldivenler tasarlanmış ve üretilmiştir. Geliştirilen eldivenlerde ayrıca uzak kızılötesi (FIR - Far Infrared Rays) ışın yayma özelliğine sahip iplikler kullanılmıştır. FIR özellikli iplikler, vücut tarafından yayılan ısıyı absorbe ederek geri yansıtır ve mikro dolaşımı artırmaya yardımcı olur. Bu sayede kan akışını destekleyerek soğuğa karşı koruma sağlar ve özellikle Reyno ve skleroderma hastalarında görülen el ve ayak parmaklarındaki soğuk hassasiyetini azaltabilir. Ayrıca, FIR ipliklerinin kas gevşetici ve ağrı hafifletici etkileri olduğu bilinmektedir. Bu özellikler, hastaların konforunu artırmayı ve semptomlarını hafifletmeyi amaçlayan termal medikal eldivenlerin etkinliğini desteklemektedir" dedi.