Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde eğitim veren 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Robot Kulübü öğrencilerinden oluşan ROBOTAV Takımı, İzmir’de düzenlenen First Lego League (FLL) Ulusal Turnuvası’nda büyük bir başarıya imza attı. Yaklaşık 100 takımın katıldığı yarışmada "Öz Değerler" kategorisinde Türkiye ikincisi olan ekip, genel sıralamada ise sekizinci sırayı alarak ABD’de düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında öğrencilerin gelişimini hedefleyen FLL, dünya çapında prestijli bir organizasyon olarak biliniyor. Yarışma, gençlerin takım çalışması, oluşturucu problem çözme ve mühendislik becerilerini geliştirmelerine imkan sağlıyor. ROBOTAV Takımı, inovatif yaklaşımları ve güçlü takım ruhuyla jüri üyelerinden tam not aldı.

Başarılarının ardından ROBOTAV Takımı öğrencileri, danışman öğretmenleri ve okul yöneticileri ile birlikte Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Yılmaz, teknolojinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Teknoloji çağındayız. Bu alanda kendimizi geliştirmemiz, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Güney Kore gibi ülkeler, teknolojiyi merkeze alarak dünya ekonomisinde söz sahibi olabiliyor. Sizler gibi gençler, bu vizyonun en güçlü temsilcilerisiniz."

Yılmaz, öğrencilere millî ve manevî değerlerin de önemini hatırlatarak, "Teknolojiyle birlikte değerlerinizi de koruyun. İyi bir mühendis, aynı zamanda iyi bir insan olmalıdır" şeklinde konuştu.

ROBOTAV Takımı, uluslararası platformda Türkiye’yi temsil edecek olmanın gururunu yaşarken, gelecekteki başarıları için de yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.