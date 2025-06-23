Rize’nin yüksek kesimlerinde yaz mevsimi gelmesine rağmen erimeyerek ulaşıma engel olan kar kütlelerinin temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Rize’nin yüksek kesimlerinde kış ve bahar mevsiminde yollara düşen ancak henüz erimeyen çığlar iş makineleri ile temizleniyor. Yaz turizminin başlamasıyla bölgeye gelecek turistlerin sıklıkla tercih ettiği ve yaylacıların büyük baş ve küçükbaş hayvanlarını çıkardığı yaylalara ulaşımın aksamaması için harekete geçen ekipler tarafından yollar temizlenerek ulaşıma açılıyor.