Rize’de 3 gün boyunca gerçekleşen asayiş uygulamalarında bin 960 kişinin GBT kaydına bakılırken 139 araçta arama gerçekleştirildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Gerçekleşen uygulamalarda son 3 günde 24 kahvehane, çay ocağı ve kafenin yanı sıra 8 farklı noktada bin 960 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi kaydına bakıldı. Aynı zamanda gerçekleşen şok uygulamlarda 139 araç emniyet güçleri tarafından kontrol edildi.