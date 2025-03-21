Antalya’da aynı kampüs içinde eğitim veren Kepez İlkokulu, Kepez Ortaokulu ile Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler okul bahçesinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Okul bahçesinde kurulan seyyar mutfaklarda saatler önce başlayan iftar hazırlığına okul öğretmenleri ve çalışanları da destek verdi. Öğrenci velileri ve öğrenciler kampüs bahçesinde kurulan masalarda iftarlarını açabilmek için sıraya girerken iftar programına ilgi büyük oldu. 2 bin 200 öğrencisi bulunan üç eğitim kurumundan yaklaşık 1000 öğrenci ve velinin katıldığı iftar programında Türk Eğitim Sen 3 nolu İl Sendika Yönetimi ile Kepez Türk Eğitim Sen İlçe Sendika Yönetimi temsilcileri ve Hüsnü Karakaş Mahallesi ve yakın çevrede bulunan okulların müdürleri de hazır bulundu.

Kepez İlkokulu, Kepez Ortaokulu ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ramazan Burak Kahyaoğlu, amaçlarının öğretmenler. ve öğrenci velileri arasında kaynaşmaya katkıda bulunmak olduğunu belirterek " Uzun bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirdiğimiz iftar programına talep beklediğimizin üzerinde oldu. Özellikle öğrenci velilerin desteği ve katılımı bizim için önemliydi. Çocuklarının eğitim gördüğü okulda verilen birlik beraberlik mesajı en büyük mutluluğumuz oldu" dedi.