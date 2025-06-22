Kemer ilçe merkezinde daha önce jandarma karakolu olarak kullanılan Kemer Belediyesi’ne ait bina, restore edilerek Kemer Belediyesi Kültür Evi haline getirildi. Binanın restorasyonu sırasında bir briketin içerisinden 1968 yılında bina yapılırken yazılmış bir mektup çıkarılmış ve yine Kültür Evi’nde sergilenmeye başlanmıştı.

Briketin içerisine çimento kağıdına yazılıp bırakılan o mektupta inşaatta çalışan Jandarma Er Ali İnce, nereli olduğunu yazmış ve bu binayı yapmak için çalıştıklarını ifade etmişti.

Kemer Belediyesi Kültür Evi sorumlusu yerel tarihçi Ramazan Kar, o mektubun bulunduğu gün hayatını kaybeden merhum Ali İnce’ye ulaşamasa da daha sonra oğluna ulaşıp Kemer’e davet etti. Merhum askerin oğlu Zafer İnce ve gelini Nilgün İnce Kültür Evi’ni ziyarete geldi. Duygusal anların yaşandığı o buluşma sırasında bir açıklama yapan Kar, Kemer Belediyesi Kültür Evi’nin eskiden jandarma karakolu olarak kullanıldığını bildiklerini ancak ne zaman yapıldığını ve kimler tarafından yapıldığına dair bir bilgilerinin olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Restorasyon çalışmaları sırasında bir briketin içinde çimento kağıdına yazılmış mektup çıktı. Bu mektup sözün uçup yazının kalacağına en güzel örneklerden biri oldu. Aydın ili Köşk ilçesi Çiftlik köyünden Veli oğlu Ali İnce isimli askerimiz jandarma olarak Kemer’e geldiğini anlatıp, ’1968 yılında bu binayı biz yaptık’ diye bir not bırakmış. Amcamız sanki bu günleri düşünmüş. Mekanı cennet olsun Allah rahmet eylesin. Biz hemen notu bulur bulmaz amcamızı aramaya başladık. Köye ve köyün muhtarına ulaştık. Ama aradığımız gün rahmetli olduğunu öğrendik. Üzüldük. Kendisi de sağ olsaydı Kemer’e davet edip misafir etmek isterdik ama vazgeçmedik. Yakın köyde bir asker arkadaşım vardı. Onunla irtibata geçip bu mektubun fotoğrafını gönderdim. Arkadaşım köye kadar giderek mektubu yazan merhum Ali İnce’nin oğlu Zafer Bey’le buluştu. Zafer Bey’le irtibata geçtik. Bugün, eşi ve komşuları ile Kemer’e babasından kalan bu mektubu görmek için ziyarete geldiler."

"Babamın rahmetli olduğu gün mektubu öğrendik"

Mektupla ilgili duygularını ifade eden Zafer İnce, "Babamı rahmetli olmasının ardından öğle namazında defnettik. Defnettikten sonra Ramazan Bey saat 15.00 gibi bizim muhtarımızı arıyor. Ertesi gün muhtar beni kahvede gördü ve oğlum böyle bir durum var. Hatta bana fotoğraf yollayacaklardı ama eski telefon olduğundan alamadım dedi. Mektup gelecek dedi. Ama o mektubu bana bir türlü ulaştıramadı. Evde bir akşam otururken telefon geldi. Ramazan Bey’in asker arkadaşı benimle görüşüp yanıma kadar geldi. Daha sonra Ramazan Bey’le görüştürdü. Ramazan Bey bana mektubun fotoğrafını yolladı. İşlerden vakit bulur bulmaz buraya geldim" dedi.

Zafer İnce’nin eşi Nilgün İnce ise mektubun haberini alınca çok duygulandıklarını belirterek, "Sessiz sakin bir insandı. Böyle bir şey beklemedik hiç ama keşke kendisi yaşamış olsa da görseydi" diye konuştu.