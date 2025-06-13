Cumhuriyet dönemi Türk resim sanatının önemli ismi Malik Aksel’in 18 eseri, Almanya’da yaşayan oğlu Prof. Nuri Aksel tarafından Berlin İslam Eserleri Müzesi’ne bağışlandı.

Sanatçının İstanbul, Ankara ve İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzelerinde, banka ve özel koleksiyonlar ile Bursa Kent Müzesinde de 101 eseri bulunuyor. Batı dünyasının kendi türünde en eski müzelerinden biri olan Berlin İslam Eserleri Müzesinin seçkin eserleri arasında sanatseverlere sunulacak olan eserleri bağışlayan Prof. Nuri Aksel Almanya’da fizik alanında eğitim aldı, çeşitli üniversitelerde öğretim görevliliğinde bulundu ve en son Bayreuth Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürdü.

Bursa’da yaşayan diğer oğlu Murat Aksel 2011 yılında koleksiyonunda bulunan kitaplarını ve babası Malik Aksel’in 101 resmini Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesine bağışladı. Sanatçı Malik Aksel’in 18 resminin yer alacağı Berlin İslam Eserleri Müzesi Berlin Devlet Müzeleri Birliğine bağlı 17 müzeden biri olup, kendi türü içerisinde batı dünyasının en eski müzelerinden olma özelliği taşıyor.

Berlin İslam Eserleri Müzesi Müdürü Prof Stefan Weber, ressam Malik Aksel’in oğlu Prof. Nuri Aksel’e gönderdiği teşekkür mektubunda şunları kaydetti: "Ressam Malik Aksel’in yağlıboya, suluboya ve gravürlerden oluşan 18 eserini müzemize cömertçe bağışladığınız için size en içten teşekkürlerimizi sunarız. Berlin İslam Eserleri Müzesi için Malik Aksel’in eserleri, koleksiyonda 19. yüzyıla ait objeler ile çağdaş sanat dönemi objeleri arasındaki boşluğu doldurmaktadır. Berlin’de oluşturduğu bazı eserlerin Berlin’e geri dönmüş olması ve koleksiyonumuzu zenginleştirmesinden özellikle memnuniyet duyuyoruz" denildi.