Renault, tarihi modeller, sanat eserleri ve arşiv belgelerinden oluşan koleksiyonunu, Flins’da bulunan yeni mekânında halka açık bir sergi haline getiriyor.

Renault, tarihi modeller, sanat eserleri ve arşiv belgelerinden oluşan koleksiyonunu; 2027 yılında açılması planlanan ve Renault Grubu’nun üretim fabrikasının yer aldığı Flins’da bulunan yeni mekânında halka açık bir sergi haline getiriyor. Ziyaretçiler, markanın farklı mirasını rehberli turlar ve temalı sergiler eşliğinde keşfedebilecek. Bu proje, Renault’nun otomotiv inovasyonu üzerindeki etkisine ve sektördeki kolektif hafızasına vurgu yaparken, aynı zamanda markanın 125 yıllık tarihini de gözler önüne serecek.

Koleksiyon hakkında değerlendirmede bulunan Fabrice Cambolive, Renault CEO, "Bir markanın gücünü, her şeyden önce köklerinden aldığına inanıyorum. Endüstriyel ve kültürel mirasımız 125 yıllık bir tarihe dayanıyor ve bugün hâlâ önemini koruyor. Ayrıca çalışanlarımıza ulaşımın geleceğini hayal etme çabalarında her gün ilham veriyor. Yine bu köklü geçmişin herkese ait olduğunu da söyleyebiliriz, çünkü Renault aynı zamanda evrensel bir popüler kültürün de parçası. Bu nedenle mirasımızı dinamik, açık ve erişilebilir bir deneyimle daha çok insanla paylaşmak istedik. Yeni mekânımız; tüm ailenin bir araya geldiği, otomobillerin arasında dolaşıp, statik değil, sürekli gelişen bir tarihi yeniden keşfedebileceğiniz bir yer: Gurur duyduğumuz ve en iyi şekilde aktarmak istediğimiz bir miras" dedi.

Renault’nun otomotiv tarihine derin bir bakış

Renault, zengin endüstriyel ve kültürel mirasını mümkün olduğunca çok sayıda insana ulaştırmayı amaçlayan farklı bir miras projesi açıkladı. 2027 yılından itibaren ziyaretçiler markanın geçmişini yakından inceleme fırsatı bulacak. Proje, her biri kendine özgü bir hikâyeye sahip olan ikonik modelleri yeniden keşfetme fırsatı sunuyor. Bunlar sadece teknik yeniliğin değil, aynı zamanda toplumsal değişimin de hikâyesi. Otomobiller; şehirleri, yaşam tarzlarını, sanatı ve kültürü şekillendirmeye yardımcı olurken, aynı zamanda günlük yaşamın da doğrudan tanıkları oluyor. Yeni sergi alanı, ziyaretçilere markanın belirli otomobilleri veya dönemine damga vuran reklamlarıyla ilgili kişisel anıları çağrıştırırken; aynı zamanda markanın koleksiyonundan seçkin sanat eserlerini görme fırsatı da sunuyor. Örneğin, markanın hikâyesi sanal gerçekliğe dayanan sürükleyici bir yolculukla anlatılıyor.

Flins, bilinçli bir seçim

Renault Grubu’nun üretim fabrikasının yer aldığı ve Paris’e 40 kilometre uzaklıkta bulunan Flins, bu yeni sergi alanı özel olarak seçildi. Flins’da, fabrikanın açıldığı 1952 yılından bugüne kadar 18 milyondan fazla araç üretildi. 1950’lerde Dauphine, 1970 ve 1980’lerde Renault 5, Renault 4, dört nesil Clio ve ZOE gibi efsane modellere ev sahipliği yapan Flins, markanın bu yeni özel koleksiyonu ile yeniden hayat buluyor.

CGA ajansından mimar Jacob Celnikier tarafından tasarlanan yapı, 1939 yılında Roma Ödülü’nü kazanan Bernard Zehrfuss tarafından tasarlanan orijinal tesisin ortogonal çizgileriyle uyumlu olarak planlandı. Yapı, boyutları matruşka gibi giderek artan, birbirine geçen altı paralel yüzlü bir merdiveni andırıyor. Bu sayede cephenin her katında birden fazla açıklık yer alıyor. Böylece ziyaretçiler arka planda tüm koleksiyonu görebiliyor. Bu cephe, arka plandaki fabrika binasının büyük, opak hacimleriyle tezat oluşturarak açık ve davetkâr bir görünüm sergiliyor.

Bu merkez, markanın mirasına adanmış canlı bir mekân. 2 bin 800 metrekarelik bir etkinlik alanına sahip olan sergi alanı, raflara monte edilen yüzlerce otomobilden oluşan koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Dev rafların üzerinde duruyormuş gibi görünen otomobiller, sadece etkinlik alanından değil, cephedeki açıklıklardan da dışarıdan görülebilen bir duvar oluşturuyor.

Renault Marka Başkanı Arnaud Belloni, "Şirketimiz, tarihinde ilk kez mirasının kapılarını herkese açıyor. Bu eşsiz ve canlı mekânda, markanın 125 yılı aşkın süredir taşıdığı yenilikçilik, tasarım gücü ve otomobil tutkusunu hep birlikte kutlanıyor. Ziyaretçileri nefes kesici bir deneyim bekliyor: binlerce obje, yüzlerce sanat eseri ve hepsinden önemlisi, uzayda süzülüyormuş gibi özel paletler üzerinde sergilenen efsanevi otomobiller. Burada şirketimizin anlatmak istediği hikayeye tam anlamıyla yakışan, etkileyici bir sunum yer alıyor" dedi.

Otomotiv tarihinin 125 yılına tanıklık eden otomobiller, arşivler ve objeler

Açıklamaya göre koleksiyonda, 1898 yılından günümüze markanın hikâyesini anlatan posterler, tasarım çizimleri, minyatürler ve oyuncaklar, pedallı arabalar, kupa ve madalyalar ve markanın bibliyografyasını oluşturan kitaplar gibi binlerce belge ve obje yer alıyor. Ayrıca yüzlerce mükemmel durumdaki otomobil hazinesi, koleksiyonun en dikkat çekici parçaları olarak öne çıkıyor. Özenle korunan ve restore edilen bu otomobiller, 1898 yılında Louis Renault tarafından üretilen ilk otomobil olan Type A’dan, savaş öncesi modellere, Formula 1 otomobillerine, efsanevi Alpine’lere ve vizyon sahibi konsept otomobillere kadar köklü Renault tarihini kapsıyor. Sergi alanı ayrıca hem güç aktarma organları hem de gövde işleri için bir restorasyon atölyesine de ev sahipliği yapacak.

Bu canlı koleksiyon zamanla büyümeye devam edecek ve özellikle replika modellerin satışı yoluyla önemli bir değişim yaşayacak. Bu amaçla Artcurial, 6-7 Aralık tarihlerinde bir müzayede düzenleyecek.

Marka ayrıca sergilenen yüzlerce sanat eserine de sahip. Marka, 1930’lardan bu yana çağdaş tasarımın öncülüğünü yapıyor. Bu eşsiz sanat koleksiyonu, sanat ile endüstri arasında köprü kurmak amacıyla kuruldu. Grup, bu hedefi daha da vurgulamak amacıyla Haziran 2024’te Renault Sanat ve Kültür Fonu’nun oluşturulacağını açıkladı. Fon, mevcut koleksiyonu korumayı ve çağdaş sanatçılarla yenilemeyi hedeflerken, markanın sanatın ve kültürün koruyucusu rolünü de pekiştirmeyi amaçlıyor.