SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kariyer Günleri çerçevesinde öğrencilerle buluştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kariyer Günleri çerçevesinde 11 ve 12’inci sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Söyleşi programına Lise Müdürü Ekrem Güneş, SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, Lise Müdür Yardımcısı Yakup Yüce ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere SUBÜ’yü tanıtan ve kendi kariyer yolculuğuna ilişkin detaylar veren Sarıbıyık, daha sonra öğrencilik, öğretmenlik, akademisyenlik ve yöneticilik süreçlerindeki tecrübe ve deneyimlerini paylaştı. Sarıbıyık, kariyer planlamasında istekli olmanın, hedef koymanın ve doğru programlama ile pratik yeteneklere sahip olmanın önemine vurgu yaptı. Öğrencilerin yönelttiği "Hayatımızda pes etme aşamasına geldiğimizde neler yapmalıyız?" sorusuna ise örnekler üzerinden cevap vererek hayatın her anında aile ve iyi insanların etkisine dikkat çekti. Söyleşi sonunda Rektör Sarıbıyık’a Lise Müdürü Ekrem Güneş tarafından çiçek takdim edildi.