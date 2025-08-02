Adana’da kontrolden çıkan motosikletin refüje ve aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Çukurova ilçesinde Özdemir Sabancı Bulvarı’nda meydana geldi. Mustafa Dündar (37) yönetimindeki 01 BCB 984 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dündar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dündar’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Dündar’ın cansız bedeni, polis incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.