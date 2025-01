Medicana Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sibel Özler, Ocak ayının Rahim Ağzı Kanserinde farkındalık ayı olarak belirlendiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Sibel Özler, “Rahim Ağzı Kanseri Türkiye’deki kadınların beşinci sıradaki ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Dünya’da da dördüncü sırada yer alan ölüm nedenleri içerisinde bulunmaktadır. Rahim Ağzı Kanseri teşhisi erken konulduğu zaman önlenebilir bir hastalıktır. O yüzden Sağlık Bakanlığımız da ulusal tarama yöntemi ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurarak rahim ağzı kanserinin etkeni olan HPV genotiplemesi ile birlikte rahim ağzındaki hücre değişikliklerini saptayan Pap Smear testiyle her 5 yılda bir, 30 ile 65 yaş arasındaki tüm kadınların taramasını yapmaktadır. Bu hastalığın en sık nedeni olan HPV virüsüne karşı bir aşı bulunmaktadır. 2006 yılında onaylanan bu aşı, 9 ile 65 yaş arasındaki her kadına uygulanabilir. Biz, 9 ile 65 yaş arasındaki kız çocuklarına toplamda 2 doz aşı yapılırken, 15 ile 65 yaş arasındaki kadınlara ise toplamda 3 doz aşı yapmaktayız. Bu aşı, rahim ağzı hastalıklarına karşı yüzde 99,9 koruyuculuk sağlamaktadır" dedi.

“Rahim ağzı kanseri sadece kadınlarda görülmüyor”

Prof. Dr. Sibel Özler, rahim ağzı kanserinin sadece kadınlarda görülmediğine dikkat çekerek, “Özellikle serviks kanseri dışında, bu hastalık vajina, anal kanser ve erkeklerde penis kanserine de yol açabilmektedir. Dolayısıyla erkeklerin de aşılanması gerekmektedir. Hem dünya literatüründe hem de Türkiye’de aşılama prosedürlerine erkekler de dahil edilmiştir. Erkeklere de kanserlerin önlenmesi amacıyla 3 doz aşı önerilmektedir. Özellikle kadınlarda cinsel ilişki sonrası meydana gelen kanamalar, klinik bulgu olarak başvuran hastaların önemli bir kısmını oluşturuyor. Bu durumlarda mutlaka Pap Smear testiyle doğrulama yapılmalı ve HPV açısından da tarama yapılmalıdır. Kadınlar ve erkekler arasındaki oranı karşılaştıracak olursak, rahim ağzı kanseri kadınlarda yüzde 60-65 oranında, erkeklerde ise yüzde 35-40 oranında görülmeye başlamaktadır.”

“Kadınlar rutin kontrollerini ihmal etmemeli”

Rahim ağzı kanseri nedeniyle her 7 kadından 4’ünün 1 yıl içinde hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Sibel Özler, tedavi süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de rahim ağzı kanseri tanısı konulan her 7 kadından 4’ü, tedaviye başlamadıkları takdirde 1 yıl içinde hayatını kaybetmektedir. Bu yüzden her kadının rutin kontrollerini yaptırması büyük önem taşımaktadır. Özellikle ilk cinsel ilişki sonrasında yaklaşık 3 yıl içinde, rahim ağzı kanseri için tarama testi ve Pap Smear testine başlanması gerekmektedir. Ayrıca, 21 ile 65 yaş arasındaki kadınların her 5 yılda bir hem HPV genotiplemesi hem de Pap Smear testi yaptırmaları gerekmektedir. Eğer HPV testi yapılmayacaksa, her 3 yılda bir Pap Smear testi yaptırmak uygundur.”