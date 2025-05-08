Quick Sigorta, Türkiye’de örnek olacak yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Daha önce protokolü imzalanan Mahmut Erdemoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mine Erdemoğlu Öğrenci Yurdunun temel atma törenini gerçekleştirecek.

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesi, tarım meslek lisesine kavuşuyor. Hayata geçecek Quick Sigorta Mahmut Erdemoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Quick Sigorta Mine Erdemoğlu Öğrenci Yurdu projeleri hem bölge gençlerine umut olacak hem de tarım sektörüne nitelikli iş gücü kazandıracak.

Gaziantep Üniversitesi’ne ait 470 dönümlük uygulama arazisinde konumlanacak meslek lisesi eğitim kampüsünde; 16 derslikli okul binası, 100 kişilik öğrenci yurduyla birlikte inşa edilecek olan, tarımsal uygulama atölyeleri, sera alanları, hayvancılık üniteleri, klinik laboratuvarlar ve modern ekipmanlar yer alacak. Proje, bölge gençlerinin tarım sektöründe uygulamalı eğitim almasını sağlarken, yurt binası ile de çevre ilçelerden gelen öğrencilerin konaklamasına imkan tanınacak.

Geçtiğimiz aylarda, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mine Erdemoğlu, Maher Holding Ceo’su Levent Uluçeçen, Maher Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Gökay Erdemoğlu Ve Türkay Erdemoğlu, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Nurdağı İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Nurdağ İlçe Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas’ın katıldığı tören ve ziyaretlerde atılan protokol imzaları ile duyurulan projede şimdi somut adımlar atılıyor. Bölge protokolü, eğitim ve sigorta camiası ile Türkiye genelinden yüzlerce sigorta acentesi ve sektör yöneticisinin yoğun katılımı ile 13 Mayıs saat 13.00’de Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde temel atma töreni gerçekleştirecek.

Quick Sigorta’nın eğitim yolculuğunda ikinci ve üçüncü adım

Quick Sigorta’nın sosyal sorumluluk vizyonunun temel taşlarından biri de eğitim. Bu kapsamda Nurdağı’ndaki yeni projeler, markanın ikinci ve üçüncü büyük eğitim yatırımı olacak. Daha önce Aralık 2019’da temeli atılan 32 derslik Quick Sigorta Gülseren - Hüseyin Doğan İlkokulunun açılışı 24 Kasım 2023’te Alanya’da gerçekleşmişti. Açılış, 81 ilden gelen 500’e yakın Quick Sigorta acentesinin katılımıyla yapıldı. Modern eğitimin tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde tasarlanan okulda 380 öğrenci ve 13 öğretmenle eğitim faaliyetleri 2022-2023 döneminde başlamıştı.