Dekoratif ve sanatsal duvar çalışmaları ile sanatı sokaklara taşıyan Pursaklar Belediyesi, duvarları estetik bir görünüme kavuşturuyor.

Sanatsal ve kültürel çalışmalarla Ankara’da büyük farklılık ortaya koyan Pursaklar Belediyesi, görünüm açısından soğuk ve bakımsız görünen gri duvarları adeta galeriye dönüştürdü. Profesyonel ressamlarca sanatsal fotoğraf uygulamaları ve dikey düzlemde topraksız olarak canlılığını koruyan dikey bahçeler ile duvarlara görsel bir zenginlik kazandırıldı.

‘‘Pursaklar’ı farklı kılan duvar çalışmalarımızla sanata her alanda büyük önem verdiğimizi gözler önüne seriyoruz’’

Görüntü kirliliğine neden olan ilan panoları, billboard ve gelişigüzel asılan afişleri temizleyerek duvarları sanat galerisi haline getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘İlçemizi sürekli yenileyerek ve elden geçirerek Pursaklar’a yakışır bir hale getiriyoruz. Görüntü kirliliğinin önüne geçmek, cadde ve sokaklara estetik bir görünüm kazandırmak için bu tür çalışmaları ilçe genelinde sürdürüyoruz. Pursaklar’ı farklı kılan duvar çalışmalarımızla sanata her alanda büyük önem verdiğimizi gözler önüne seriyoruz. Pursaklar Belediyesi olarak daha nice özgün projelere imza atarak, ilçemize yeni güzellikler kazandırmaya devam edeceğiz’’ dedi.