Pursaklar Belediyesi’nin düzenlediği iftar programında gaziler, şehit aileleri ve huzurevinde kalan vatandaşlar birlikte iftar yaptı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, TÜGŞAV Pursaklar Temsilcisi Mehmet Eğin, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde şehit aileleri ve gazilerle Necla Kızılbağ Huzurevi’nde düzenlenen iftarda bir araya geldi. Başkan Çetin, ‘‘Bugün orucumuzu İlçe Kaymakamımız Sayın Üzeyir Aziz Özeren, TÜGŞAV Pursaklar Temsilcisi Sayın Mehmet Eğin, aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, gazilerimiz ve huzurevi sakinlerimizle birlikte açtık. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde bizlere bu güzel vatanı emanet eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle andık. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı ve yaptığımız ibadetleri kabul etsin’’ dedi.

Masaları tek tek gezen Çetin, şehit aileleri, gazilerle ve huzurevinde kalan vatandaşlarla yakından ilgilendi. İftar programının ardından Çetin, gazi ve şehit aileleri ile birlikte 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ne özel Pursaklar Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Programda şehitler dualarla anıldı.