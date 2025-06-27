Pursaklar Belediyesi, yaz aylarında büyük artış gösteren ve halk sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının günden güne artması nedeniyle karasinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama faaliyetlerine tam zamanlı olarak devam eden Pursaklar Belediyesi, toplum sağlığını en iyi şekilde korumak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Belediyemiz, haşere ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir"

Haşere yoğunluğunun yaşandığı bölgeler başta olmak üzere ilçe genelinde yoğun ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, "Yaz ayları ile birlikte sinek, sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği gibi haşerelerin artış gösterdiği bir döneme girmiş bulunuyoruz. Halk sağlığını tehdit eden bu durumun önüne geçmek ve sizlerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla belediyemiz, haşere ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Ekiplerimiz, mahallelerimizde düzenli olarak ilaçlama faaliyetleri gerçekleştirmekte. Özellikle durgun su birikintileri, çöp konteynerleri ve yeşil alanlarda etkin bir mücadele yürütmektedir. Sizlerin sağlığı, huzur ve mutluluğu için yoğun ilaçlama çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşların, huzurlu yaz günleri geçirebilmesi için gerekli tüm tedbirleri alan belediye ekipleri, ağaçlık bölgelerin sık olduğu alanlar başta olmak üzere ilaçlama faaliyetleri ile haşerelerle bulaşan hastalıkların önüne geçmeyi hedefliyor.