Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin yeni rektörü belli oldu. Göreve getirilen Prof. Dr. İlhami Gülçin, bilim dünyasındaki başarılarıyla tanınıyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararıyla, Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne getirildi. Prof. Dr. Gülçin, görevi iki dönemdir sürdüren Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un yerine devraldı. Akademik çalışmalarıyla bilim dünyasında adından sıkça söz ettiren Gülçin, biyokimya alanındaki uluslararası başarılarıyla tanınıyor.
Kaynak: İHA