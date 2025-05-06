Kosova’nın Prizren kentinde sabah saatlerinde evinde babası tarafından katledilen 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Şilan Görenç için eğitim gördüğü Emin Duraku İlköğretim Okulu’nda sessiz bir anma gerçekleştirildi.

Kosova’nın Prizren şehrinde yerel saatle 06:00 sıralarında Türk vatandaşı olduğu belirtilen bir baba, kızlarından birini bıçaklayarak öldürdü, eşini ve diğer kızını ise ağır şekilde yaralamıştı. Babası tarafından katledilen 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Şilan Görenç için eğitim gördüğü Emin Duraku İlköğretim Okulu’nda sessiz bir anma gerçekleştirildi. Okulun girişine yerleştirilen bir masanın üzerine Ş.G.’nin bir fotoğrafı ve çiçekler bırakıldı. Çiçeklerin arasına, öğrenciler ve öğretmenler tarafından yazılan "Işıklar içinde uyu, seni unutmayacağız-Emin Duraku" notu yerleştirildi.