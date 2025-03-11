Temellerini Şahinkaya Eğitim Kurumları’nın oluşturduğu Seva Holding bünyesindeki Pregon Publishing, yenilikçi ve yüksek kaliteli İngilizce Dil Eğitimi (ELT) materyalleri geliştirip, eğitimcileri destekleyerek dünya çapında öğrencileri teşvik eden öncü bir yayıncı olarak şimdi de Avrupa yolunda. Başlattığı ihracat hamlesi ile ülke sınırlarını aşarak uluslararası bir kuruluş olma yolunda emin adımlarla yoluna devam ediyor. Temelleri 2016 yılında Bursa’da atılan kurum, alanında uzman ekip ve güvenilir iş ortakları ile etkili, ilgi çekici ve kanıtlanmış öğrenme kaynakları oluşturmak için çalışıyor.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre İngiltere merkezli HELPCULTURE firması ile İspanya ve İtalya pazarlarına yönelik münhasır dağıtım anlaşması imzalandığı bildirildi. Bu anlaşma kapsamında, Pregon Publishing tarafından geliştirilen ELT materyallerinin tanıtım ve dağıtım faaliyetleri, HELPCULTURE firmasının öncülüğünde İspanya ve İtalya’da gerçekleştirilecek.

Bu stratejik iş birliğinin ilk adımı, Pregon Publishing Yönetim Kurulu Başkanı Nurhan Şahinkaya ile HELPCULTURE Genel Müdürü Deborah Duncan tarafından imzalanan anlaşma ile resmileşti. Anlaşma, Pregon Publishing’in küresel yayılma vizyonunun önemli bir parçası olarak görülüyor. Ortaklığın bir parçası olarak, 31 Mart 2025 tarihinde Bologna Children Book Fair’de Pregon Publishing standında ileri iş birliği çalışmalarına yönelik yeni girişimler planlanıyor.

Bu stratejik iş birliği hakkında açıklamalarda bulunan şirket Yönetim Kurulu Başkanı Nurhan Şahinkaya "Pregon Publishing olarak, eğitim alanındaki yenilikçi yaklaşımımız ve kaliteli içeriklerimiz ile fark oluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye’den Rönesansın beşiğine kitap ihraç ediyoruz ki bu bizim için ayrı bir gurur. Bu anlaşma ile birlikte, İspanya ve İtalya’nın ardından diğer Avrupa ülkeleri, Rusya ve Orta Asya pazarlarına da açılmayı ve uluslararası alanda büyümeyi hedefliyoruz" dedi.