Eskişehir’de Porsuk Çayı’nda dip temizliği çalışmaları sırasında çamura gömülen 30 tonluk ekskavatöru çıkarmak için iş makınaları ile çalışma başlatıldı. Çamura gömülen ekskavatör dron ile havadan da görüntülendi.

Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi’nde bulunan Kanlıkavak Parkı’ndan geçen Porsuk Çayı’nda yaklaşık 9 buçuk kilometrelik alanda yapılan temizlikten dolayı su kesilmişti. Suyun kesilmesinin ardından ekskavatör ve kamyonlarla çay dibindeki balçık ve çamur temizlenmeye başlanmıştı. Bugün de süren çalışmalar sırasında 2 ekskavatörden biri çamura saplandı. Mahsur kaldığı yerden çıkmaya çalışan 30 tonluk ekskavatörün operatörünün manevraları sonucu iş makinası iyice çamura gömüldü. Ekskavatörün operatörü içinde bulunduğu kabinin üzerine çıkarken, diğer arkadaşları tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca çamurun içinde

gömülü vaziyette kalan ekskavatörü çıkarmak için bir başka ekskavatör ve kepçe bölgeye sevk edildi. Ekskavatörü saplandığı yerden kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

"Kepçenin batacağını tahmin etmiştik"

Oğuz Gündüz adlı vatandaş, "Zaten geldiğimizde Porsuk Çayı’nın olmadığını görmüştük. Arkadaşlarla arabadan inerken kepçenin çalışma yaptığını gördük ve kepçenin batacağını tahmin etmiştik. Arkadaşlarla aramızda tartışıyorduk batar mı batmaz mı diye. Büyük ihtimalle çalışma yaptığı yerin ortası çukur, o yüzden oraya battı. Çıkarmaya çalıştılar ama çıkaramadılar. Sürücü, kepçenin üstüne çıktı, oradan kurtardılar. Bir saattir burada bu halde" dedi.